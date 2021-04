Airbus group : Un grand pas pour le satellite OneSat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce aujourd'hui que la revue de conception finale de la gamme de satellites flexibles OneSat a été réalisée avec succès avec les clients et les agences spatiales, ce qui constitue 'une étape importante', souligne l'entreprise.



'La famille entièrement reconfigurable OneSat présente des innovations majeures et des technologies d'avant-garde, notamment les dernières avancées en matière de traitement numérique et d'antennes actives permettant de créer plusieurs milliers de faisceaux', détaille Airbus.



L'entreprise fabrique actuellement sept OneSats pour ses clients, ainsi que huit satellites de télécommunication ultra moderne Eurostar Neo. Le développement de ces deux programmes est soutenu par l'ESA, ainsi que par l'Agence spatiale française (CNES) et l'Agence spatiale britannique (UKSA).





