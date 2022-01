Airbus group : Un centre de gestion des avions en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus et ses partenaires vont créer un centre de gestion des avions en Chine. Le groupe a signé un protocole d'accord (MOU) avec la ville de Chengdu et Tarmac Aerosave pour le développement du premier centre de service durable de ' cycle de vie ' d'avions en Chine. La mise en service du nouveau centre est prévue pour la fin de 2023.



Cet accord couvrira un éventail d'activités allant du stationnement et du stockage des avions aux services de maintenance, de mise à niveau, de conversion, de démantèlement et de recyclage pour différents types d'avions.



' Ce centre unique soutiendra l'expansion des services aéronautiques d'Airbus tout en permettant la mise en oeuvre de la stratégie de l''industrie verte' de la Chine', a déclaré Klaus Roewe, SVP Airbus Customer Services.



'Le retrait progressif des avions en Chine devrait connaître une croissance exponentielle au cours des 20 prochaines années ', a-t-il ajouté.



