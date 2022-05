Airbus group : UBS réitère son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme sa recommandation à l'achat sur le titre et son objectif de cours de 139 E suite à l'annonce des résultats du 1er trimestre 2022.



' Le résultat du 1er trimestre 2022 est marqué par des éléments exceptionnels ; le retard de l'A321XLR constitue un obstacle potentiel ' indique le bureau d'analyses.



' Le chiffre d'affaires est conforme aux attentes et l'EBIT ajusté est supérieur d'environ 75%, bien qu'il ait été largement soutenu par le bénéfice exceptionnel de 0,4 milliard d'euros lié à la réévaluation du coût des services passés dans les prestations de retraite et aux actions de maîtrise des coûts ' rajoute UBS.



Rappelons que le groupe a réalisé un résultat net consolidé de 1 219 millions d'euros (T1 2021 : 362 millions d'euros) avec un résultat consolidé publié par action de 1,55 euro (T1 2021 : 0,46 euro) ).



Le groupe vise en 2022 environ 720 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté de 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible de 3,5 milliards d'euros.



