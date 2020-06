Airbus group : Transport d'aide humanitaire pour le Congo

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que sa Fondation a affrété, en partenariat avec la Croix-Rouge, un Airbus A330neo d'essai afin de transporter du personnel et 14 tonnes d'aide humanitaire pour lutter contre les pandémies de Covid-19 et d'Ebola dans la République du Congo et en RDC.



Parti de Vatry (Marne) le 19 juin, l'A330neo a rejoint l'aéroport de Brazzaville, le même jour avec à son bord le personnel de la Croix-Rouge chargé de gérer la logistique à l'arrivée, ainsi que des équipements de protection individuelle et du matériel médical.



