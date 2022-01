Airbus group : SWISS prend livraison d'un A320neo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que SWISS a pris livraison de son premier Airbus A320neo doté de la nouvelle configuration de cabine Airspace, présentant des panneaux latéraux plus minces, une meilleure vue à travers les fenêtres, un éclairage 3D, des nouvelles toilettes, de plus grands rangements à bagages...



En 2018, Lufthansa Group, la société mère de SWISS, a choisi d'équiper plus de 80 de ses nouveaux avions de la famille A320 commandés par Airbus avec des cabines Airspace.



Airbus précise que la famille A320neo avait reçu près de 7 900 commandes de plus de 120 clients dans le monde à la fin 2021.



