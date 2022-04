Airbus group : Stifel reste à l'achat après les chiffres de Mars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste considère les données relatives aux commandes et aux livraisons d'Airbus pour le mois de mars comme étant légèrement positives dans l'ensemble, car elles soutiennent sa thèse haussière.



Suite à cette annonce sur les commandes et les livraisons, Stifel réitère sa recommandation d'achat sur les actions d'Airbus avec un objectif de cours de 155 E.



' Du côté des commandes, le mois de mars a été bon (après un bon mois de février). Nous voyons que l'impact est minime jusqu'à présent pour le variant Omicron et la guerre en Ukraine sur la confiance des clients ' indique le bureau d'analyses.



Stifel souligne qu'en mars, le groupe a livré 63 appareils, en baisse de 13% en glissement annuel par rapport à une comparaison exceptionnellement forte de mars 2021 de 72 appareils. ' Les 142 livraisons du 1er trimestre 2022 représentent 20% de la prévision officielle de 720 livraisons pour l'année 2022 '.



L'analyste indique également que le carnet de commandes a légèrement diminué par rapport au 4ème trimestre 2021. ' Au 31 mars 2022, il s'élevait à 7 023 avions, soit 11,2 fois les livraisons à long terme. Ce chiffre est inférieur de 1% au total de décembre 2021 (7 082) et de 9% à celui du record historique (7 720 en janvier 2020) '.



