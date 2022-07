Airbus group : Stifel réitère son opinion après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les résultats d'Airbus pour le 2ème trimestre 2022 ont été marqués par une amélioration de 4% de l'EBIT ajusté par rapport au consensus, ainsi qu'une large progression du flux de trésorerie disponible (FCF),



' Cela est partiellement compensée par des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont entraîné une réduction de 3% des prévisions de livraisons pour l'exercice 22 et un taux de production implicite légèrement inférieur pour l'exercice 23. Les prévisions pour l'exercice 2022 concernant l'EBIT et le FCF restent inchangées.



' Nous pensons que le ralentissement de la montée en puissance est au moins partiellement pris en compte, et la force du FCF démontre, selon nous, l'effet puissant de l'augmentation des flux de paiement avant livraison ' indique Stifel.



Stifel réitère sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 155 E, et conseil d'acheter en cas de faiblesse du titre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.