Airbus group : Stifel confirme son conseil avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 155 E avant l'annonce demain des résultats du 1er trimestre 2022.



Stifel augmente son BPA pour l'exercice 23 de 3% avant les résultats, attendus après la clôture du marché.



Compte tenu de la légère sous-performance récente du cours de l'action (-6% au cours du dernier mois, contre -4% pour l'indice CAC 40 et -3% pour l'indice Stoxx A&D), l'analyste recommande d'acheter en amont des résultats.



' Nous pensons que le cycle de commandes en hausse (comme la commande de Qantas lundi), l'augmentation des taux de production intacte et la récente vigueur du dollar au niveau actuel de 1,05 $ est clairement positive ' indique Stifel.



' Nous prévoyons que son indicateur clé, l'EBIT ajusté, atteindra 696 millions d'euros soit une marge de 5,8%, ce qui est largement en ligne avec le consensus de 719 ME) ' rajoute l'analyste.



' Ainsi, les éléments clés à surveiller, à notre avis, sont comme toujours les marges sous-jacentes chez Commercial Aircraft (et l'équilibre des bénéfices de l'effet de levier opérationnel, avec 14% de livraisons en plus au T1-22), toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement ou inflation des coûts, les commentaires sur le niveau d'activité des nouvelles commandes et le rythme prévu de réduction des coûts ' rajoute Stifel.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.