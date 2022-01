Airbus group : Services de connectivité pour l'ISS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que son SpaceDataHighway, développé avec le soutien de l'ESA, fournit des services de connectivité à large bande entre la Station spatiale internationale (ISS) et la Terre, grâce au terminal Columbus Ka-band (ColKa) maintenant installé à bord de l'ISS.



Un satellite SpaceDataHighway commencera à relayer des données via une liaison bidirectionnelle en temps réel entre le laboratoire ISS Columbus et le centre de contrôle Columbus situé près de Munich ainsi que des centres de recherche à travers l'Europe.



L'ESA (agence spatiale européenne) bénéficiera d'un accès direct et souverain à l'ISS, augmentant ainsi la flexibilité opérationnelle permettant à davantage d'astronautes, de scientifiques et de chercheurs de bénéficier d'un lien direct avec l'Europe.



