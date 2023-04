Airbus group : Série d'accords avec des partenaires chinois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, Airbus a annoncé aujourd'hui la signature de nouveaux accords de coopération avec des partenaires de l'industrie aéronautique chinoise.



L'avionneur indique notamment avoir signé un accord avec Tianjin Free Trade Zone Investment Company Ltd. et Aviation Industry Corporation of China Ltd., afin d'étendre la capacité d'assemblage de la famille A320 sur son site de Tianjin, via l'installation d'une seconde ligne d'assemblage.



Cet accord contribuera à l'objectif de cadence globale d'Airbus de 75 avions par mois en 2026 sur l'ensemble de son réseau de production mondial.



A l'heure actuelle, Airbus dispose de quatre sites d'assemblage final de la famille A320 dans le monde, à Hambourg (Allemagne), Toulouse (France), Mobile (États-Unis) et Tianjin (Chine).



Par ailleurs, Airbus indique avoir signé des conditions générales d'accord (GTA) avec China Aviation Supplies Holding Company (CAS) autour de la vente de 160 appareils commerciaux Airbus.



Enfin, Airbus et le China National Aviation Fuel Group (CNAF) ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à intensifier la coopération sino-européenne au sujet de la production de carburant d'aviation durable (SAF) et à la mise en place de normes communes pour le SAF.



Ce nouvel accord de coopération vise à optimiser la chaîne d'approvisionnement, à diversifier les sources et améliorer sa production, avec pour objectif d'utiliser 10 % de SAF d'ici 2030.



Airbus a rappelé qu'au cours des 20 prochaines années, le trafic aérien chinois devrait croître de 5,3 % par an, soit nettement plus rapidement que la moyenne mondiale (3,6 %). Cela conduira à une demande de 8 420 avions passagers et cargo d'ici 2041, ce qui représente plus de 20 % de la demande mondiale totale des deux prochaines décennies.



