Airbus group : S'intéresse à l'hydrogène, avec Kansai Airports

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un protocole d'accord avec le groupe Kansai Airports afin de développer l'usage de l'hydrogène dans les aéroports japonais de Kansai, d'Osaka et de Kobe.



Les deux parties prévoient de conduire une étude sur le développement d'infrastructures liées à l'utilisation de l'hydrogène dans le secteur de l'aviation.



Chaque partenaire tirera parti de son expertise pour aider à définir les opportunités potentielles que l'hydrogène peut offrir en faveur de la décarbonation de l'industrie aéronautique.



'L'hydrogène est l'une des technologies zéro émission les plus prometteuses car elle peut être créée à partir d'énergies renouvelables et ne produit pas d'émissions. L'hydrogène renouvelable contribuera à décarboner non seulement les avions, mais également tous les transports terrestres associés aux aéroports', a déclaré Stéphane Ginoux, responsable de la région Asie du Nord pour Airbus et président d'Airbus Japon.



