Airbus group : Retour à un bénéfice net sur le 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Airbus Group dévoile un résultat net consolidé de 362 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021, contre une perte nette de 481 millions un an auparavant, ainsi qu'un EBIT ajusté consolidé en croissance de 147% à 694 millions.



Les revenus consolidés du constructeur aéronautique sont restés globalement stables (-1%) à 10,5 milliards d'euros. Les revenus des activités d'avions commerciaux d'Airbus ont diminué de 4%, tandis que ceux d'Airbus Defence and Space ont stagné.



Les prévisions publiées en février restent inchangées : il vise au moins à atteindre en 2021 un même nombre de livraisons d'avions commerciaux qu'en 2020, un EBIT ajusté de deux milliards d'euros et un cash-flow libre de rentabilité avant M&A et financement client.



