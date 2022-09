Airbus group : Retiré de la 'Conviction List' de Goldman Sachs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a retiré mercredi le titre Airbus de sa liste de valeurs favorites en Europe ('EU Conviction List'), expliquant percevoir un nombre limité de catalyseurs sur le court terme.



L'analyste, qui maintient toutefois sa recommandation d'achat sur la valeur, abaisse par ailleurs son objectif de cours de 182 à 145 euros afin de tenir compte de la montée en puissance plus lente que prévu de la production d'A320.



Goldman rappelle que l'avionneur prévoit, du fait de ses difficultés d'approvisionnement, d'atteindre une cadence de 65 appareils par mois au début 2024, soit six mois plus tard que prévu, ce qui remet en cause selon lui l'objectif initial de 75 livraisons par mois à horizon 2025.



Dans sa note, l'intermédiaire indique qu'il continue néanmoins d'apprécier le titre en raison (1) de la visibilité du carnet de commandes (2) de la qualité des marges due au 'mix' produits de l'entreprise et (3) d'une base de comparaison redevenue plus flatteuse.



