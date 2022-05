Airbus group : Résultat net de 1 219 ME au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 15% à 12,0 milliards d'euros au 1er trimestre 2022 (T1 2021 : 10,5 milliards d'euros). ' Cette hausse reflète principalement la hausse du nombre de livraisons d'avions commerciaux et un mix favorable ' indique le groupe. Au total, 142 avions commerciaux ont été livrés (T1 2021 : 125 appareils).



L'EBIT ajusté lié des activités d'avions commerciaux d'Airbus a augmenté à 1 065 millions d'euros (T1 2021 : 533 millions d'euros), reflétant principalement la hausse des livraisons. L'EBIT ajusté d'Airbus Defence and Space s'élève à 106 millions d'euros (T1 2021 : 59 millions d'euros).



La production d'avions commerciaux pour la famille A320 progresse vers un taux mensuel de 65 appareils d'ici l'été 2023.



L'EBIT consolidé (publié) s'élève à 1 429 millions d'euros (T1 2021 : 462 millions d'euros). Le résultat net consolidé ressort à 1 219 millions d'euros (T1 2021 : 362 millions d'euros) avec un résultat consolidé publié par action de 1,55 euro (T1 2021 : 0,46 euro) ).



Le groupe vise en 2022 environ 720 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté de 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financement de la clientèle de 3,5 milliards d'euros.



