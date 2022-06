Airbus group : Premier vol d'essai réussi pour l'A321XLR

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que son A321XLR (Extra Long Range) a accompli avec succès son premier vol depuis l'aéroport de Hambourg-Finkenwerder



'Il s'agit d'une étape majeure pour la famille A320 et ses clients dans le monde entier. Avec l'entrée en service de l'A321XLR, les compagnies aériennes seront en mesure d'offrir un confort long-courrier sur un avion monocouloir, grâce à sa cabine Airspace unique. L'A321XLR ouvrira de nouvelles routes avec des performances économiques et environnementales imbattables', assure Philippe Mhun, EVP Programmes et Services d'Airbus.



L'avion équipé de moteurs LEAP-1A de CFM International est maintenant prêt à subir un programme d'essais en vol en vue de sa certification. Son entrée en service est prévue pour le début de 2024.



