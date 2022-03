Airbus group : Premier vol d'A380 alimenté à 100% en SAF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir effectué un premier vol en A380 alimenté à 100% en carburant d'aviation durable (SAF) : son avion d'essai A380 MSN 1 a décollé de l'aéroport de Blagnac, près de Toulouse, à 08h43 le vendredi 25 mars.



Le vol a duré environ trois heures, avec un moteur Rolls-Royce Trent 900 fonctionnant à 100% SAF. Un deuxième vol, avec le même appareil, doit avoir lieu de Toulouse à l'aéroport de Nice, le 29 mars pour tester l'utilisation du SAF au décollage et à l'atterrissage.



Il s'agit du troisième type d'avion Airbus à voler à 100% SAF en 12 mois, après un A350 en mars 2021 et un A319neo en octobre 2021. L'objectif du constructeur est d'atteindre la certification 100% SAF pour tous ses avions d'ici la fin de cette décennie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.