Airbus group : Partenariat sur le projet de taxi volant au Japon

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec l'opérateur japonais d'hélicoptères Hiratagakuen en vue d'étudier la faisabilité du lancement d'un service de transport basé sur CityAirbus NextGen, son projet de taxi volant.



Dans le cadre du projet, les deux groupes comptent mettre en place un modèle de simulation portant sur les routes susceptibles d'être empruntées par cet aéronef urbain électrique (eVTOL) dans la région de Kansai, le fief d'Hiratagakuen.



Seront aussi envisagées des questions telles que le concept d'opérations et les équipements nécessaires pour assurer des vols sans risques.



Un premier vol de démonstration est prévu d'ici à la fin de l'année.



Hiratagakuen exploite déjà une flotte de 16 hélicoptères Airbus (14 H135 et deux) destinés à des missions de service médical d'urgence, mais aussi au transport de personnel, à la formation au vol et aux activités de maintenance.



