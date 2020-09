Airbus group : Omni Taxi Aereo utilise l'hélicoptère H175 au Brésil

(CercleFinance.com) - Omni Taxi Aereo, leader brésilien du transport pétrolier et gazier et faisant partie du groupe OMNI Helicopters International (OHI), devient le premier opérateur à utiliser l'hélicoptère H175 au Brésil.



L'hélicoptère est arrivé au Brésil, où il effectuera des missions de chargement et de transport de passagers pour la principale industrie pétrolière et gazière du pays.



La flotte actuelle d'OMNI comprend des hélicoptères Airbus H135, H155 et H225, qui sont largement dédiés au transport de passagers et de fret vers des plates-formes et des navires offshore, tout en fournissant également des services médicaux d'urgence pour l'industrie pétrolière et gazière.



