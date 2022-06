Airbus group : Nouvelle solution de service de connectivité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a lancé Airspace Link HBC plus, sa nouvelle solution flexible de connectivité par satellite qui sera proposée en tant qu'option de catalogue SFE en ligne et également en rétrofit sur tous les programmes Airbus.



HBC plus, qui comprend initialement des services en bande Ka, permettra aux compagnies aériennes de se connecter à un choix de fournisseurs de services gérés (MSP) via un nouveau terminal certifié et un radôme construit dans le cadre de l'avion.



André Schneider, VP Cabin & Cargo Program d'Airbus, a déclaré : ' Nous sommes ravis d'offrir aux compagnies aériennes une nouvelle solution de service de connectivité qui offrira une vitesse et une fiabilité améliorées pour l'expérience des passagers et plus de flexibilité '.



' Airbus a choisi Inmarsat, leader de la connectivité par satellite, comme premier MSP, apportant sa solution haut débit en vol GX Aviation qui offre une expérience passager fiable et transparente avec une couverture mondiale et une capacité de croissance future. D'autres MSP rejoindront l'offre HBCplus en temps voulu ' rajoute le groupe.



