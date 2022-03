Airbus group : Nouvelle étape pour la 2e génération de Galileo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir clos avec succès la revue de conception préliminaire (PDR) de la deuxième génération de Galileo, clé de voûte des services européens de navigation par satellite.



'La conception proposée par Airbus et les spécifications définies par le client ont été entièrement examinées et approuvées', annonce Airbus.



Parallèlement le site Airbus à Friedrichshafen, en Allemagne, prépare l'installation d'une chaîne de production industrialisée pour les six satellites Galileo de deuxième génération prévus à ce jour.



D'une masse de 2.3 tonnes environ, chaque satellite est conçu pour une quinzaine d'années en opération.



Le lancement des premiers de ces satellites est prévu en 2024.



