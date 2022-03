Airbus group : Nouvel accord avec THC en Arabie saoudite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé avec The Helicopter Company (THC), opérateur créé par le fonds d'investissement public saoudien, un accord afin de poursuivre l'expansion des activités d'hélicoptères et d'introduire la mobilité aérienne urbaine en Arabie saoudite.



L'accord prévoit la décarbonation des opérations de vol pour les produits d'Airbus dans la flotte de THC. Cela comprend l'utilisation de carburants durables pour les hélicoptères conventionnels, ainsi que l'introduction de services de mobilité aérienne urbaine dans le pays.



La coopération convenue entre les parties et les autorités de régulation de l'aviation du royaume permettra l'application sûre de ces solutions à une variété de segments de mission, tels que les services médicaux d'urgence, l'écotourisme ou l'aviation privée et d'affaires.



