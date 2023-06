Airbus group : MoU avec Aura Aero pour former des pilotes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus Flight Academy Europe, filiale d'Airbus qui fournit des services de formation aux pilotes et élèves-officiers des Forces armées françaises, annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec Aura Aero, concepteur d'avions à propulsion électrique.



Ce partenariat vise à aborder conjointement la décarbonisation de la formation des pilotes en introduisant des avions à propulsion électrique pour la formation des pilotes commerciaux et militaires.



Airbus Flight Academy Europe collaborera au développement initial d'Integral E, un avion d'entraînement biplace entièrement électrique, doté d'une heure d'autonomie de vol et parfaitement adapté aux premières étapes de la formation des pilotes.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.