Airbus group : Livre un 1er hélicoptère civil léger en Corée du Sud

(CercleFinance.com) - Sacheon, Airbus Helicopters et Korea Aerospace Industries (KAI) ont livré le premier hélicoptère civil léger (LCH) à un opérateur local, Gloria Aviation, suite à sa certification en septembre dernier.



Entré en service en décembre de cette année dans une configuration de services médicaux d'urgence, cet hélicoptère sera déployé pour soutenir des missions de sauvetage à Jeju.



Cette livraison est le fruit d'un partenariat qui a débuté en 2015 lorsque les deux entreprises ont collaboré sur le développement du LCH et de l'hélicoptère armé léger (LAH).



Le prototype LAH a effectué son vol inaugural en juillet 2019, et l'appareil sera qualifié dans les semaines à venir. Cette qualification ouvrira la voie à la production de l'hélicoptère, dans laquelle Airbus et KAI se lanceront conjointement d'ici fin 2022, pour la République de Corée.



'Cette première livraison de LCH avec la prochaine qualification du LAH, donnera le coup d'envoi d'un nouveau chapitre de notre partenariat en entrant dans la phase de production en série', a déclaré Bruno Even, directeur général d'Airbus Helicopters.



S'appuyant sur la réussite du développement du LAH, Airbus et KAI préparent de nouveaux programmes de développement conjoints.



