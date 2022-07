Airbus group : Livraison d'un ACJ319neo en Europe de l'Ouest

(CercleFinance.com) - Airbus Corporate Jets (ACJ) annonce avoir livré un ACJ319neo, propulsé par des moteurs CFM International LEAP-1A, à un nouveau client privé d'Europe de l'Ouest dont l'identité n'a pas été révélée, depuis la chaîne d'assemblage final de Hambourg.



L'avion sera géré par Jet Aviation et disponible pour des vols charters. Plus de 210 jets d'affaires Airbus sont en service dans le monde, volant sur tous les continents, et plus de 1.800 hélicoptères Airbus d'aviation privée et d'affaires sont en service dans le monde.



