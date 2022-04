Airbus group : Livraison d'un A320neo à Eurowings

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'Eurowings, client de longue date avec 75 appareils de la famille Airbus A320 opéré sur son réseau européen, a pris livraison de son premier Airbus A320neo doté du nouveau design de cabine Airspace.



'La cabine Airbus Airspace apporte une expérience des passagers primée sur le marché des monocouloirs à fuselage large, élevant le confort, l'ambiance et les services à un niveau supérieur', souligne le constructeur aéronautique.



L'A320neo offre aux opérateurs une réduction de 20% de la consommation de carburant et des émissions de CO2, grâce aux dernières technologies. Fin février 2022, la famille A320neo avait reçu près de 7900 commandes de plus de 125 clients dans le monde.



