Airbus group : Livraison d'un A320 à Middle East Airlines

(CercleFinance.com) - Airbus annonce la livraison d'un A320 à Middle East Airlines.



Cette livraison porte la flotte d'Airbus pour MEA à 18 avions. La compagnie a reçu son premier avion A321neo début 2020 et prendra six autres A321neo au cours des prochains mois.



' Airbus est fier de continuer à développer son partenariat de longue date avec Middle East Airlines, qui exploite déjà l'une des flottes Airbus les plus modernes au monde ', a déclaré Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus.



