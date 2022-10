Airbus group : Livraison d'avion A330neo à Virgin Atlantic

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Virgin Atlantic a pris livraison de son premier avion A330neo loué à Air Lease Corporation (ALC), marquant ainsi la 50ème livraison d'un appareil Airbus à la compagnie aérienne basée au Royaume-Uni.



'Virgin Atlantic deviendra le premier opérateur de ce type au Royaume-Uni et a commandé 13 avions A330neo (six en location auprès d'ALC) avec l'intention d'étendre la flotte à 16 à terme', ajoute le constructeur aéronautique.



L'A330neo, propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000, est configuré pour accueillir 262 passagers dans trois classes, dont 32 sièges de classe supérieure dotés de portes d'intimité et deux des nouvelles suites Retreat du transporteur.



