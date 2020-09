Airbus group : Le titre résiste, un analyste relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien cet après-midi à la Bourse de Paris (+0,1% avec un CAC est en repli de 0,6%) profitant de l'analyse positive de Crédit Suisse. Le bureau d'analyses relève son objectif de cours sur le titre à 106 euros au lieu de 78 euros et maintient sa note surperformance.



' Nous pensons que l'A320neo surpasse ses concurrents (737MAX et C919) en termes de positions commerciales, les risques d'annulation et les coûts opérationnels par rapport aux avions plus anciens '.



L'analyste estime que le marché semble trop prudent sur le programme : ' Nous concluons que le cours de l'action ne reflète pas la valeur du programme de 70 milliards d'euros que nous attendons '.



' Les besoins en matière de trafic et de capacité peuvent entraîner une volatilité à court terme du prix de l'action. Nous pensons que cela représente un point d'entrée intéressant compte tenu des possibilités à long terme ' rajoute Crédit Suisse.



