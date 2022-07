Airbus group : Le satellite SKYNET 6A franchit une étape clé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir franchi 'une étape clé' avec la réussite de l'examen critique de la conception (CDR) du prochain satellite de communications militaires sécurisées du ministère britannique de la Défense (MOD), SKYNET 6A.



'Nous avons maintenant plus de 400 personnes travaillant sur le projet sur nos sites clés à Stevenage, Portsmouth et Hawthorn. Nous construisons SKYNET 6A avec sa charge utile de communications militaires unique entièrement au Royaume-Uni et nous avons actuellement plus de 45 petites et moyennes entreprises et sous-traitants qui nous aident à nous assurer que nous restons dans les temps pour un lancement en 2025', détaille Richard Franklin, directeur général d'Airbus Defence and Space UK,



Airbus a remporté le contrat SKYNET 6A en juillet 2020 pour compléter la flotte SKYNET 5 existante de quatre satellites et améliorer la capacité du Royaume-Uni.



La prochaine étape majeure sera la livraison de la structure de communication d'ici la fin de l'année.



