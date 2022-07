Airbus group : Le Maroc commande une flotte de H135 pour son armée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que les Forces Royales de l'Air marocaines lui ont commandé une flotte hélicoptères H135 pour des missions d'entraînement militaire.



Cet appareil de référence sera utilisé pour entraîner les pilotes à effectuer un large éventail de missions exigeantes, notamment des missions de recherche et de sauvetage.



' Nous sommes fiers que les Forces Royales de l'Air aient choisi le H135 pour leurs missions d'entraînement. Il s'agit d'un hélicoptère multirôle fiable et économique, parfaitement adapté à la transition vers des appareils plus complexes ', a déclaré Arnaud Montalvo, responsable Afrique et Moyen-Orient chez Airbus Helicopters.



Airbus ajoute que le contrat couvre également un ensemble complet de services d'assistance comprenant la livraison d'appareils d'entraînement, au vol et la formation de pilotes instructeurs et de chargés de maintenance.



