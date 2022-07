Airbus group : Le loueur LCI commande six hélicoptères H175

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mercredi une commande de six hélicoptères H175 par LCI, la branche de location d'appareils de Libra Group, dans le cadre d'un accord évalué à plus de 125 millions de dollars.



Le groupe aéronautique précise que la flotte de LCI est aujourd'hui composée d'une cinquantaine d'hélicoptères Airbus, déployé chez 14 clients dans une dizaine de pays, pour des missions allant des urgences médicales au transport sur les plateformes éoliennes en mer.



Le premier H175 doit être livré à LCI à la fin 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel