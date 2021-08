Airbus group : Lancement réussi du satellite Pléiades Neo 4

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Pléiades Neo 4, le deuxième satellite de la constellation d'observation de la Terre Pléiades Neo, a été lancé avec succès lundi soir depuis la Guyane française, par le lanceur européen Vega d'Arianespace.



Pléiades Neo 4 a été libéré très proche de son orbite polaire héliosynchrone finale à 620 km d'altitude, qu'il atteindra dans les prochains jours. Le satellite est placé sur la même orbite que Pléiades Neo 3, et phasé à 180° pour commencer à former la constellation.



Composée de quatre satellites identiques, Pléiades Neo, fabriquée, détenue et exploitée à 100% par Airbus, offre une résolution native de 30 cm avec une fauchée de 14 km, la plus large de sa catégorie. Elle pourra couvrir la totalité des surfaces émergées cinq fois par an.



