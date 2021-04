Airbus group : La sonde JUICE a rejoint les Pays-Bas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La sonde JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) dirigée par l'Agence Spatiale Européenne (ESA), a quitté le centre d'intégration de satellites d'Airbus à Friedrichshafen (Allemagne) pour la chambre du Large Space Simulator (LSS) de l'ESA à Noordwijk (Pays-Bas) afin de s'habituer au vide.



Au cours des 12 prochains mois, en commençant par 31 jours dans la chambre à vide thermique du LSS, le vaisseau spatial sera exposé aux conditions environnementales de l'espace et devra prouver qu'il est prêt pour son voyage, via Vénus et Mars, vers Jupiter et sa mission dans le système jovien.



La sonde JUICE, qui pèse 6,2 tonnes, partira en 2022 pour un voyage de près de 600 millions de kilomètres vers Jupiter. Le vaisseau spatial transportera 10 instruments scientifiques de pointe, dont des caméras, des spectromètres, un radar pénétrant la glace, un altimètre, une expérience radio-scientifique et des capteurs pour surveiller les champs magnétiques et les particules chargées dans le système jovien.



