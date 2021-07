Airbus group : L'intégration du troisième Sentinel-2 est achevée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi avoir bouclé l'intégration du troisième satellite climatique Copernicus Sentinel-2C, qui va maintenant être expédié à Munich afin d'y subir des tests environnementaux approfondis.



Depuis une altitude de 786 kilomètres, ce nouveau satellite doit fournir des images optiques en couleurs, allant du visible à l'infrarouge à ondes courtes, destinées à surveiller l'utilisation et les changements des sols.



L'appareil doit notamment permettre d'étudier l'imperméabilisation des sols, la gestion des terres, l'agriculture, la sylviculture et les catastrophes naturelles (inondations, feux de forêt, glissements de terrain et érosion).



La campagne de tests - destinée à prouver qu'il est prêt pour l'espace - doit se prolonger jusqu'en mars 2022.



