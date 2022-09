Airbus group : L'Armée brésilienne commande 27 hélicoptères

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a annoncé vendredi une commande de 27 hélicoptères H125 par l'Armée brésilienne, qui a prévu de les utiliser pour les exercices d'entraînement de ses pilotes.



Ces appareils sont destinés à remplacer deux types d'hélicoptères vieillissants actuellement utilisés par l'Armée de l'air et la Marine, à savoir les modèles AS350 et Bell 206.



Airbus Helicopters précise qu'il produira le H125 au sein de son usine Helibras située à Itajuba, une ville située entre Rio de Janeiro et Sao Paulo où il construit aussi les H225M qu'il commerciale auprès de l'armée brésilienne.



Les forces armées brésiliennes ont déjà recours déjà 156 hélicoptères Airbus, déployés dans huit bases aériennes du pays, dont 67 Ecureuil et 41 H225M, utilisés pour des missions de transport tactique, de recherche et sauvetage et de sûreté civile.



Aucun détail financier n'a été précisé concernant cette commande.



