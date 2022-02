Airbus group : JetBlue commande 30 A220 supplémentaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi avoir obtenu de la part de l'américain JetBlue une commande de 30 A220-300 supplémentaires, ce qui porte à 100 appareils le total de la commande ferme passée par la compagnie aérienne.



JetBlue, qui a commencé à opérer l'A220 en avril 2021 et exploite actuellement huit appareils dans une configuration de 140 sièges, dit vouloir utiliser les avions afin d'accélérer la modernisation de sa flotte et d'améliorer ses performance en matière de coûts.



L'A220 - un avion régional conçu spécifiquement pour le marché des 100-150 sièges - propose une empreinte sonore réduite de 50%, ainsi qu'une consommation de carburant et des émissions jusqu'à 25% moins élevées que celles des avions de génération précédente.



La commande de JetBlue porte le carnet de commandes fermes du modèle à 740 appareils.



