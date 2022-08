Airbus group : Jefferies réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 145 E suite à l'annonce du départ du directeur financier d'Airbus Group.



' Airbus vient d'annoncer que le directeur financier Dominik Asam quittera ses fonctions à partir de mars 2023 pour devenir directeur financier de l'éditeur de logiciels SAP. La succession reste à déterminer ' indique l'analyste.



' Le groupe indique qu'il va maintenant préparer sa succession, sans donner de calendrier indicatif ' rajoute Jefferies.



Il a rejoint Airbus en tant que directeur financier et membre du comité exécutif en avril 2019.



