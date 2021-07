Airbus group : Intégration du bras robotique européen pour l'ISS

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que ses ingénieurs spatiaux ont terminé l'intégration du bras robotique européen (ERA) de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) avec le module de laboratoire polyvalent russe (MLM).



Avec ce module, appelé 'Nauka', l'ERA et ses deux stations de contrôle seront lancés du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, à bord d'une fusée Proton.



Le bras robotique européen arrivera à l'ISS, où il sera utilisé pour le segment russe de la station spatiale.



' Les astronautes et cosmonautes peuvent contrôler le bras robotique européen en temps réel ou le préprogrammer depuis l'intérieur ou l'extérieur de l'ISS, pour lui faire déplacer des charges utiles, inspecter la station spatiale à l'aide de ses caméras infrarouges et soutenir les opérations à l'extérieur de l'ISS ' indique le groupe.



