Airbus group : Fournit des plateformes satellitaires à Loft OrbitaL

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir été retenu pour fournir à la start-up spatiale Loft Orbital plus de quinze plateformes satellitaires dérivées de la plateforme Arrow, sur laquelle repose la constellation de satellites OneWeb, développée par Airbus.



Via cette acquisition, Loft Orbital confirme son intention de faire de la plateforme Airbus Arrow un véritable cheval de bataille pour proposer son modèle commercial de services.



Loft Orbital offre à ses clients un service clé en main leur permettant de déployer et d'exploiter rapidement leurs charges utiles sur des satellites fiables et performants.



Airbus précise que des modifications seront apportées à la plateforme Arrox afin de l'adapter à un plus large éventail de missions et d'applications à plus longue durée de vie.



