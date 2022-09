Airbus group : Étend sa collaboration avec Ecocopter

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus et Ecocopter ont signé un protocole d'accord pour collaborer au lancement de services de mobilité aérienne urbaine dans différents pays d'Amérique latine. Il s'agit d'une étape majeure vers la cocréation d'un écosystème de mobilité aérienne urbaine fonctionnel dans la région.



Grâce à cet accord, les partenaires vont explorer et définir des scénarios de lancement d'opérations de mobilité aérienne, notamment en Équateur, au Chili et au Pérou.



Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement des relations étroites que le constructeur entretient avec Ecocopter, qui exploite une flotte principalement composée d'hélicoptères Airbus pour des missions de travail aérien dans divers secteurs industriels.



Marcelo Rajchman, PDG d'Ecocopter, a déclaré : ' Nous cherchons à être un acteur pertinent dans l'écosystème UAM et les projets que nous développerons avec Airbus nous rapprocheront de cet objectif. '



Balkiz Sarihan, responsable des partenariats et de l'exécution de la stratégie d'Airbus pour l'UAM, a ajouté : ' Ensemble, nous prenons des mesures concrètes dans la cocréation de l'écosystème UAM et de notre feuille de route de décarbonisation. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.