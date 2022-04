Airbus group : Enregistre 104 commandes en Mars 2022

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ses chiffres de commandes et de livraisons pour le mois de Mars 2022.



Airbus a réalisé 63 livraisons à 38 clients en Mars. Le nombre de commandes est de 104.



Les livraisons 2022 à ce jour sont de 142 livraisons à 48 clients dans l'année.



' Le nombre net de livraisons depuis le début de l'année de 140 reflète une réduction de 2 livraisons enregistrées en décembre 2021 (2 A350-900 AEROFLOT) pour lesquelles un transfert physique n'a pas été possible en raison de sanctions internationales ' indique le groupe.



