Airbus group : Développer la connectivité sans fil depuis l'espace

(CercleFinance.com) - Airbus annonce travailler avec Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), NTT DOCOMO (DOCOMO) et SKY Perfect JSAT afin d'étudier la faisabilité d'une collaboration autour de futures stations à haute altitude (HAPS - high-altitude platform stations), permettant le développement d'un écosystème de connectivité sans fil depuis l'espace.



Le protocole d'accord signé entre les partenaires vise à identifier les premières exigences de déploiement d'un tel réseau.



Dans ce cadre, les partenaires pourraient notamment s'appuyer sur le Zephyr, un système aérien stratosphérique, sans pilote, à voilure fixe fonctionnant à l'énergie solaire d'Airbus, ainsi que sur les réseaux de communication sans fil de NTT, DOCOMO et SKY Perfect JSAT.



Afin de faire progresser la 5G et à terme à introduire la 6G, des initiatives sont en cours pour étendre la couverture dans le monde entier, y compris dans les océans et dans les airs, ainsi que dans les zones reculées et difficiles d'accès.









