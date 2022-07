Airbus group : Delta porte à 107 avions sa commande ferme d'A220

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi que Delta Air Lines avait confirmé une commande portant sur 12 appareils A220-300, portant ainsi à 107 la totalité de sa commande ferme d'A220.



Delta, le premier transporteur américain à opérer ce type d'appareil, a pris livraison de son premier Airbus A220 en octobre 2018. La compagnie exploite actuellement une flotte constitué de 388 Airbus, dont 56 A220.



L'A220, un appareil de 100-150 sièges fabriqué à partir de matériaux à la pointe de la technologie, offre à ses clients une empreinte sonore réduite de 50% et des émissions de CO2 jusqu'à 25% moins élevées que les avions des générations précédentes.



Sur la base des prix catalogue - rarement appliqués- la commande - qui porte sur 45 A220-100 et 62 A220-300 - s'élèverait à 9,2 milliards de dollars.



Cette commande constitue aussi une bonne nouvelle Pratt & Whitney, le motoriste du groupe United Technologies, qui équipe les A220 de Delta Air Lines avec ses réacteurs GTF.



