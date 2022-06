Airbus group : Contrat remporté pour le satellite FORUM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir remporté un contrat de 160 millions d'euros pour le satellite FORUM (Far-infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring) de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), qui mesurera la chaleur émise par la Terre dans l'espace.



FORUM sera le premier satellite à observer la Terre dans la partie infrarouge lointaine du spectre, fournissant des mesures uniques de l'énergie dégagée par la planète pour aider à améliorer la compréhension du système climatique.



Les mesures effectuées par le spectromètre de FORUM permettront aux scientifiques de compiler une vue à haute résolution de l'effet de serre terrestre et d'en savoir plus sur les nuages de glace et la vapeur d'eau dans l'atmosphère.



Airbus est le maître d'oeuvre de la mission et OHB fournit l'instrument. Le satellite FORUM, d'un poids de 883 kg, sera placé sur une orbite polaire à une altitude de 830 km et son lancement est prévu sur un lanceur Vega-C depuis Kourou, en Guyane, en 2027.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.