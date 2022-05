Airbus group : Contrat majeur de support avec l'US Army

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un contrat de suivi avec l'armée américaine pour fournir des pièces de rechange, du matériel et un support technique pour l'ensemble des 482 hélicoptères utilitaires et d'entraînement UH-72A et UH-72 B de sa flotte.



Le contrat comprend une base de six mois et 4,5 années d'option, avec une valeur totale potentielle de plus de 1,5 milliard de dollars. Airbus fournira une assistance sur 67 sites Lakota aux États-Unis et à l'étranger.



Le constructeur aéronautique européen souligne que ce contrat CLS (Contractor Logistics Support) avec l'armée des Etats-Unis est son plus important contrat de support basé sur la performance des hélicoptères dans le monde.



