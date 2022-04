Airbus group : Commande ferme d'A350F Cargo par Air France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce sa décision de convertir en commande ferme la lettre d'intention signée en décembre 2021 et portant sur l'acquisition de quatre Airbus A350F Cargo - avec des droits d'acquisition pour quatre appareils supplémentaires.



Ces nouveaux appareils feront croître la capacité cargo d'Air France, aujourd'hui constituée de deux Boeing 777F Cargo et venant s'ajouter aux capacités en soute des quelques 100 appareils long-courrier de la compagnie assurant le transport de passagers.



Cette commande est assortie de droits de conversion, permettant de commander en lieu et place des A350F Cargo des Airbus A350 en configuration passagers. La compagnie exploite actuellement 15 des 38 appareils de ce type qu'elle a commandés.



