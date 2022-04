Airbus group : Commande de 3 avions C295 en Angola

(CercleFinance.com) - La République d'Angola a passé une commande ferme de trois Airbus C295. Deux avions seront spécifiquement équipés pour la surveillance maritime et un pour les missions de transport.



Les avions configurés pour des missions de transport pourront effectuer des missions tactiques de transport de fret et de troupes, de parachutisme, de largage de charge ou des missions humanitaires.



Les deux C295 configurés en tant qu'avions de surveillance maritime (MSA) joueront un rôle clé pour la recherche et le sauvetage (SAR), le contrôle de la pêche illégale et des frontières, le soutien en cas de catastrophes naturelles et le renseignement.



Avec cette nouvelle commande, la Força Aérea Nacional de Angola devient le 38ème opérateur C295 dans le monde.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel