Airbus group : Commande de 26 hélicoptères par THC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus fait part de la signature d'un contrat avec The Helicopter Company (THC), seul fournisseur de services d'hélicoptères autorisé à exploiter des vols commerciaux en Arabie saoudite, contrat portant sur l'achat par ce dernier de 26 appareils.



Le partenariat contribuera à l'expansion continue de la flotte régionale de THC, avec vingt nouveaux modèles H145 à cinq pales et six modèles ACH160. Tous les avions sont dotés de technologies de pointe et de moteurs compatibles avec les biocarburants.



Ce contrat s'ajoute à un premier accord pour l'achat par THC de 10 hélicoptères Airbus H125 afin d'accroître l'accès aux destinations touristiques nationales et de fournir des services tels que le tournage et les relevés aériens.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.