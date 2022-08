Airbus group : Commande d'A330neo pour Malaysia Airlines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Malaysia Aviation Group (MAG), société mère de Malaysia Airlines, a sélectionné son A330neo pour le programme de renouvellement de sa flotte de gros-porteurs, en remplacement progressif de ses 21 appareils A330ceo.



Les accords initiaux portent sur l'acquisition de 20 appareils A330-900, dont 10 à acheter au constructeur aéronautique et 10 à louer à Avolon, société basée à Dublin. Propulsés par les moteurs Rolls-Royce Trent 7000, ils rejoindront six A350-900 long courrier.



Le transporteur exploitera l'A330neo sur son réseau couvrant l'Asie, le Pacifique et le Moyen-Orient. Malaysia Airlines configurera sa flotte d'A330neo avec un aménagement haut de gamme pouvant accueillir 300 passagers en deux classes.



Outre le renouvellement de la flotte de gros-porteurs, Airbus et MAG ont signé une lettre d'intention pour étudier une collaboration plus large dans les domaines de la durabilité, de la formation, de la maintenance et de la gestion de l'espace aérien.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.