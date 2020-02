Airbus group : Campagne d'essais des satellites Pléiades Neo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les deux premiers satellites de la constellation Pléiades Neo, construits par Airbus, ont démarré une campagne d'essais environnementaux en vue de préparer leur exploitation en orbite.



' Les satellites seront soumis à des températures extrêmes ainsi qu'à des essais sous vide, suivis par des essais acoustiques, de vibration et des essais de compatibilité électromagnétique. Ces tests visent à démontrer leur capacité à résister aux conditions difficiles du lancement et de leur mission en orbite ' indique le groupe.



Ces deux satellites de nouvelle génération, et très haute résolution, devraient être lancés mi-2020.



' Chaque satellite enrichira quotidiennement l'offre d'Airbus d'un demi-million de km2 d'images d'une résolution de 30 cm ' indique le groupe.



